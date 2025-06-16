Жителя Воронежской области будут судить за реабилитацию нацизма

В Грибановском районе Воронежской области передается в суд уголовное дело о реабилитации нацизма. Обвиняемым по нему проходит местный житель, который в мае 2023 года в своем сообществе в интернете разместил публикацию, оскорбляющую память защитников Отечества, унижающую честь и достоинство героя Великой Отечественной войны.