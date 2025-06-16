В Перми расследуют смерть 35-летнего жителя города после удаления зуба

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказанной ненадлежащим образом медицинской помощи. В Перми скончался 35-летний мужчина после удаления зуба мудрости. О смерти пермяка сообщили соцсети.
Как стало известно, житель Перми обратился в одну из клиник города с острой зубной болью. После оперативного вмешательства его состояние ухудшилось. Спустя непродолжительное время мужчина впал в кому, через несколько дней скончался. Без отца остались двое малолетних детей.
Следственное управление СК России по Пермскому краю устанавливает обстоятельства произошедшего.
За причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей грозит лишение свободы на срок до трех лет.