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В Молдове двухлетняя девочка отравилась чистящим средством: Врачи сделали все возможное по спасению малышки

Маленькую пациентку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Кагуле двухлетняя малышка отравилась пятновыводителем. Инцидент произошёл на днях. Оставшаяся без присмотра двухлетняя девочка выпила чистящее средство.

Пациентку доставили в больницу в тяжёлом состоянии, пишет pulsmedia.md.

К счастью, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти ребёнку жизнь, и сейчас здоровью девочки ничто не угрожает.

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