В Севастополе мужчина убил бывшую тещу на глазах очевидцев

Согласно информации телеграм-канала Baza,46-летний мужчина напал на мать бывшей супруги с ножом и нанес ей множество ударов в шею. Медики скорой помощи оказали первую помощь, но женщина скончалась из-за сильной кровопотери.
Как сообщила полиция Севастополя, после поступления информации о ранении женщины на место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник был передан полиции очевидцами, которые не дали ему скрыться.
Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.