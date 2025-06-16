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В Севастополе мужчина убил бывшую тещу на глазах очевидцев

В Севастополе мужчина нанес бывшей теще множественные ножевые ранения. Она скончалась на месте. Злоумышленника задержали местные жители.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Согласно информации телеграм-канала Baza,46-летний мужчина напал на мать бывшей супруги с ножом и нанес ей множество ударов в шею. Медики скорой помощи оказали первую помощь, но женщина скончалась из-за сильной кровопотери.

Как сообщила полиция Севастополя, после поступления информации о ранении женщины на место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник был передан полиции очевидцами, которые не дали ему скрыться.

Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.