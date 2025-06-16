В Башкирии в ДТП двое погибли, четверо в больнице, среди них — двое детей

По предварительным данным, столкнулись вазовская «десятка» и встречный грузовик «Шакман». Столкновение двух автомобилей произошло сегодня днём на 1 км автодороги Учалы — Межозерный.
По данным главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, в результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Ещё четверых его пассажиров госпитализировали, в том числе двоих детей.
Для координации работы сотрудников полиции по установлению причин и обстоятельств трагедии на место ДТП выехало руководство управления Госавтоинспекции. В настоящее время на месте происшествия также работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД по РБ.
Подробности уточняются.