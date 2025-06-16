В Башкирии в ДТП двое погибли, четверо в больнице, среди них — двое детей

Для координации работы сотрудников полиции по установлению причин и обстоятельств трагедии на место ДТП выехало руководство управления Госавтоинспекции. В настоящее время на месте происшествия также работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД по РБ.