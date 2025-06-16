В Петербурге задержана девушка, которая на видео сожгла свой паспорт

По ее словам, 24-летняя девушка доставлена в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Кроме того, установлена личность ее знакомого, который был очевидцем противоправных действий, добавила Волк.
На данный момент решается вопрос о правовой оценке действий задержанной.
Как ранее отмечалось, девушка во время сжигания паспорта произносит фразу «выезжайте за мной», предположительно, данные слова были адресованы сотрудникам правоохранительных органов.
Провокационный ролик жительница Петербурга разместила в одном из своих аккаунтов в мессенджерах.
Правоохранители в ходе мониторинга интернета обнаружили данное видео. После этого полицейские начали поиски девушки.