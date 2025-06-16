В аварии с фурой на трассе в Башкирии погибли два человека, четверо в больнице

Сегодня, 16 июня, днем на первом километре трассы Учалы — Межозерный произошло лобовое ДТП с участием ВАЗ-2110 и грузовика «Шакман». По информации республиканской Госавтоинспекции, авария унесла жизни двух человек, также в аварии пострадали четыре человека.
Известно, что водитель «десятки» и одна из пассажирок погибли на месте до прибытия медиков. Остальные четверо пассажиров легковушки, среди которых двое детей, были экстренно доставлены в медицинское учреждение.
— Для расследования обстоятельств трагедии на место происшествия прибыли руководители Госавтоинспекции. В настоящее время там работают следователи и криминалисты МВД РБ, которые устанавливают точные причины случившегося, — заключили в пресс-службе ведомства.
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