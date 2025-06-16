Управление ФСИН по Башкирии возглавил Сергей Кудрявцев

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего совещания правительства объявил о назначении временно исполняющего обязанности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону. На эту должность назначен полковник внутренней службы Сергей Кудрявцев.
Хабиров отметил, что уже провел рабочую встречу с новым руководителем, охарактеризовав его как опытного специалиста. До перевода в Башкирию Кудрявцев занимал руководящую должность в УФСИН по Республике Бурятия.
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