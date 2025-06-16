МАГАТЭ сообщило о повреждении четырех зданий на ядерном объекте в Иране

«На ядерном объекте в Исфахане в результате атаки в пятницу (13 июня — Ред.) были повреждены четыре здания: центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана, завод по производству топлива для Тегеранского реактора и строящийся завод по переработке металла UF4, который находился в стадии строительства», — приводятся слова Гросси на сайте МАГАТЭ.
Гросси уточнил, что на других ядерных объектах, включая завод по обогащению топлива в Фордо, строящийся реактор на тяжелой воде в Хондабе и АЭС в Бушере, повреждений не зафиксировано. Также не пострадал Тегеранский исследовательский реактор.
Глава МАГАТЭ выразил признательность за сотрудничество и обмен информацией со стороны иранских властей. Он подчеркнул, что своевременное предоставление технических данных критически важно для оценки возможных последствий и организации международной помощи в случае радиационной угрозы.
«Агентство присутствует и будет присутствовать в Иране. Инспекции в рамках гарантий в Иране будут продолжены, как только позволят условия безопасности, как того требуют обязательства Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — уточнил Гросси.
В этот же день официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна продолжает выполнять обязательства по ДНЯО и выступает против присутствия ядерного оружия на Ближнем Востоке. Однако, он также сообщил, что иранский МИД находится в координации с парламентом страны по вопросу рассмотрения иранскими депутатами выхода Тегерана из договора о нераспространении ядерного оружия.