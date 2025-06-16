МАГАТЭ сообщило о повреждении четырех зданий на ядерном объекте в Иране

В этот же день официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна продолжает выполнять обязательства по ДНЯО и выступает против присутствия ядерного оружия на Ближнем Востоке. Однако, он также сообщил, что иранский МИД находится в координации с парламентом страны по вопросу рассмотрения иранскими депутатами выхода Тегерана из договора о нераспространении ядерного оружия.