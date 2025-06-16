В Иркутске за неделю произошло пять аварий с участием несовершеннолетних

— Также 13 июня на улице Розы Люксембург 15-летний подросток на мотоцикле «БРЗ 37−300» врезался в «Honda Freed Spike» и получил травмы. 11 июня в Хомутово на Кирова столкнулись Toyota Corolla и мотоцикл Zongshen — пострадали 16-летний водитель и его 15-летний пассажир, — сообщают в пресс-службе ведомств.