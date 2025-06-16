В Иркутске за неделю произошло пять аварий с участием несовершеннолетних

На прошлой неделе в Иркутске и районе произошла серия аварий с участием несовершеннолетних. Сейчас прокуратура внимательно следит за ходом расследования этих случаев.
По информации городской Госавтоинспекции, 10 июня на улице Баумана водитель «Nissan X-Trail» сбил 9-летнего мальчика на самокате. Спустя три дня на Советской водитель «Toyota Corolla» травмировал 17-летнего пешехода.
— Также 13 июня на улице Розы Люксембург 15-летний подросток на мотоцикле «БРЗ 37−300» врезался в «Honda Freed Spike» и получил травмы. 11 июня в Хомутово на Кирова столкнулись Toyota Corolla и мотоцикл Zongshen — пострадали 16-летний водитель и его 15-летний пассажир, — сообщают в пресс-службе ведомств.
15 июня на улице Байкальской мотоцикл «Racer» столкнулся с «Toyota Prius», из-за чего 16-летний водитель мотоцикла получил травмы. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сейчас прокуратура и Госавтоинспекция устанавливают причины каждого происшествия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо 60-летний мужчина погиб во время туристического сплава.