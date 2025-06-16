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В Ростове-на-Дону к 13 годам лишения свободы приговорили участника нацбатальона

Участник нацбатальона получил длительный срок в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам лишения свободы участника запрещенного в России националистического батальона. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

— Подсудимому назначили 13 лет лишения свободы. Первые три года он должен провести в тюрьме, остальные 10 лет — в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировали в УФСБ.

По данным следствия, в ноябре 2023 года экстремист проходил обучение в одном из учебных центров ВСУ, а потом он попросил о переводе в националистический батальон. В составе батальона он участвовал в боевых действиях в районе села Константиновка ДНР.

В ноябре 2024 года бойца взяли в плен, при задержании он оказывал активное сопротивление с применением стрелкового оружия.

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