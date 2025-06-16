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43-летнюю самарчанку осудят за покушение на сбыт 103 граммов наркотиков

Женщину задержали в этом году. Ранее вступила в сговор с незнакомцем.

Женщину задержали в этом году. Ранее вступила в сговор с незнакомцем. Возбуждено уголовное дело, рассказали в областной прокуратуре.

Жительница Самары связалась с неизвестным через интернет и договорилась о распространении наркотика за вознаграждение. 27 марта забрала его. Далее планировала раскидать по тайникам.

Но сделать это не удалось. Ее задержали. Правоохранители нашли 71 полимерный пакет с «запрещенкой». Всего — 103,45 грамма. На нее завели дело по факту покушения на сбыт веществ. Материалы передали в Советский районный суд.

А на днях писали, что в 63-м регионе у 23-летней девушки на балконе нашли 6 килограммов наркотиков.

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