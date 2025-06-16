43-летнюю самарчанку осудят за покушение на сбыт 103 граммов наркотиков

Женщину задержали в этом году. Ранее вступила в сговор с незнакомцем. Возбуждено уголовное дело, рассказали в областной прокуратуре.
Жительница Самары связалась с неизвестным через интернет и договорилась о распространении наркотика за вознаграждение. 27 марта забрала его. Далее планировала раскидать по тайникам.
Но сделать это не удалось. Ее задержали. Правоохранители нашли 71 полимерный пакет с «запрещенкой». Всего — 103,45 грамма. На нее завели дело по факту покушения на сбыт веществ. Материалы передали в Советский районный суд.
А на днях писали, что в 63-м регионе у 23-летней девушки на балконе нашли 6 килограммов наркотиков.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.