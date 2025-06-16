Уфимские спасатели предотвратили трагедию на Кашкадане

Вчера вечером, 15 июня, в Уфе на городском пляже озера Кашкадан произошел инцидент, в результате которого едва не погиб подросток. Подробности рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
15-летний подросток заплыл за буйки, не рассчитал силы и начал тонуть. Дежурившие на пляже спасатели бросились ему на помощь. Они вытащили юношу из воды и доставили его на берег. К счастью, медицинская помощь подростку не потребовалась.
В УГЗ напоминают о необходимости строгого соблюдения правил поведения на воде. Спасатели призывают не заплывать за буйки, избегать купания на глубине и всегда прислушиваться к рекомендациям дежурных. При первых признаках усталости в воде следует немедленно звать на помощь.
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