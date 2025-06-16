Депутата Украинцева оставили в СИЗО по делу о взятке в Новосибирске

В Новосибирске депутата горсовета Игоря Украинцева, обвиняемого в получении взятки, оставили под стражей. Он пробудет в СИЗО еще 6 месяцев, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме в Центральном районном суде. Повторное слушание по делу назначено на 26 июня.
Напомним, что следствие придерживается версии, что Украинцев, являясь депутатом в период с 2022 по 2023 год, систематически получал взятки от руководителя строительной организации «Стрижи» Игоря Белокобыльского. За вознаграждение он лоббировал интересы застройщика при принятии решений Совета депутатов, касающихся сферы градостроительства.
Украинцев находится в СИЗО еще с мая 2024 года. Он пробудет в СИЗО до 6 декабря этого года.