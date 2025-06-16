Правоохранители поймали 123 пьяных водителя в Самарской области с 11 по 15 июня

Всего за минувшие выходные полицейские зафиксировали более 1,8 тыс. нарушений ПДД. Подробнее о рейдах рассказали представители регионального главка.
Госавтоинспекторы поймали 123 нетрезвых водителя. Еще 255 ездили с незаконной тонировкой, 166 катались с расстегнутыми ремнями безопасности, 67 не соблюдали правила перевозки детей, 23 не пропустили пешеходов.
Со стороны последних выявили столько же нарушений. Как правило, пересекали проезжие части в неположенных местах или на красный. Также 62 пришлось на мотоциклистов.
Ранее в губернии на участке трассы А-300 столкнулись два грузовика и легковушка.
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