СКР возбудил дело о захвате жителей Курской области в заложники

Один из потерпевших заявил, что 12 августа 2024 года он попал под артиллерийский обстрел и укрылся в жилом доме в Судже. Когда он вышел из здания, украинские военнослужащие силой поместили его в транспортное средство. По данным СКР, мужчину «удерживали вместе с другими гражданскими лицами в камере».