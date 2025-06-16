Унесло в море обратное течение: от чего бодибилдерша Родина погибла на Пхукете

Российская бодибилдерша Юлия Родина погибла в Таиланде, попав в обратное течение. Ранее на том же пляже погибли десятки людей, но он все равно остается популярным у туристов. Что такое обратное течение, почему оно возникает и можно ли от него спастись, выясняла «Вечерняя Москва».
Как бодибилдерша погибла из-за течения.
Трагедия произошла около 16:00 11 июня на пляже Банг Тао на Пхукете. Во время купания в море российская бодибилдерша Юлия Родина попала в обратное течение, которое стало уносить ее от пляжа на глубину. В результате женщина захлебнулась.
— Когда спасатели вытащили женщину из воды на берег, у нее не было пульса. Спасательная команда провела сердечно-легочную реанимацию и срочно доставила ее в больницу, — сообщила тайская газета Khaosod.
По словам подруги Родиной Натальи Маркеленковой, врачи сутки боролись за жизнь спортсменки. Смерть бодибилдерши констатировали лишь на следующий день, 12 июня. Также смерть Юлии Родиной подтвердили в полиции Таиланда.
При этом портал Phuket News уточняет, что еще до смерти Родиной на пляже Банг Тао установили красные флаги, запрещающие купание в море в этот день.
Чем была известна Юлия Родина.
Юлии Родиной было 40 лет. Она родом из Ульяновска, с детства занималась спортом, отучилась на факультете управления Ульяновского государственного университета, позднее прошла курсы на фитнес-тренера в Москве. В начале карьеры она долгое время работала диджеем и арт-директором в ночных клубах.
В 2022 году Родина заняла второе место на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса (NBC). После этого она переехала в столицу и устроилась тренером в сети фитнес-клубов Xfit.
С 2023 года Родина стала активно участвовать во всероссийских соревнованиях по бодибилдингу. В интервью она рассказывала, что вошла в список 12 лучших спортсменок России.
В мае 2025 года Родина участвовала в Кубке России по бодибилдингу, а сразу после соревнований уехала отдыхать на Пхукет вместе с мужем. При этом, по словам подруги бодибилдерши, перед поездкой у спортсменки было «плохое предчувствие».
Это не первая смерть на пляже Банг Тао.
Пляж Банг Тао находится на северо-западе острова Пхукет в Таиланде и имеет протяженность около восьми километров. Он считается одним из самых развитых и живописных местных пляжей, поэтому популярен у туристов. При этом людей на пляже зачастую бывает немного.
Многие туристические агентства предупреждают, что в районе Банг Тао очень глубокое море, поэтому при купании следует быть осторожными. Пхукет славится обратными течениями, которые часто приводят к несчастным случаям. По всему острову регулярно устанавливают красные флаги, запрещающие купание в море, но туристов это не останавливает.
Например, за полчаса до гибели Родиной на другом пляже, Ката, утонул 41-летний казахский турист Евгений Кшеминский. Он тоже попал в обратное течение. А 10 июня на пляже Карон по той же причине погибли супруги из Албании. Всего за неделю из воды спасли семерых туристов, которых течение унесло на глубину.
Еще один 34-летний россиянин утонул на Банг Тао в сентябре 2023 года. Его унесло в море вместе с двумя другими туристами, но остальных потерпевших удалось вовремя достать из воды и откачать.
12 июня 2025 года туристическая полиция Пхукета обратилась к отдыхающим с просьбой соблюдать правила безопасности: купаться в местах, где дежурят спасатели, и не заходить в море, когда на берегу вывешены запрещающие красные флаги.
Как спастись из обратного течения.
Обратное течение, или тягун, — это поток воды, который идет не от моря к берегу, а, наоборот, — от берега на самую глубину. Чаще всего оно образуется во время ветра, дующего в сторону берега. Воздушные потоки нагоняют к береговой линии избыток воды, которая впоследствии начинает «уходить» обратно в море, вызывая обратное течение.
Попасть в тягун можно даже на небольшой глубине возле берега. Особенно опасно бывает на участках, возле которых есть косы, рифы или отмели.
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Скорость обратного течения может достигать 15 километров в час, поэтому справиться с ним непросто даже профессиональным спортсменам. Из-за высокой степени опасности такие тягуны называют смертельными течениями.
Как рассказал «Вечерней Москве» заслуженный спасатель РФ, бывший председатель Российского союза спасателей Сергей Щетинин, при попадании в обратное течение нужно плыть не к берегу, а вдоль него.
— Сначала нужно попытаться выбраться из обратного течения. Для этого нужно плыть вдоль берега, пока течение не станет слабее. И только когда вы будете на безопасном участке, можно начинать плыть к берегу. Если сил плыть дальше нет, то главное не паниковать. Нужно стабилизировать дыхание, подтянуть ноги к груди и принять так называемую позицию поплавка, чтобы передохнуть. Еще можно попытаться привлечь внимание, например, размахивая руками. Но делать это нужно осторожно, не тратя слишком много энергии, — пояснил эксперт.
Пытаться кричать и звать на помощь, по словам Щетинина, не стоит. На это может уйти слишком много сил, а также возникнет риск захлебнуться.
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В заключение он подчеркнул, что туристов заранее предупреждают о возможности возникновения обратных течений. Поэтому Щетинин рекомендовал не лезть в воду, если спасатели установили соответствующие ограничения.
— Самое главное — не купаться в неположенных местах. Потому что выбраться из обратного течения будет сложно как для обычного туриста, так и для профессионального спортсмена или пловца со стажем. Шанс на спасение зависит от очень многих факторов, поэтому это всегда лотерея, — подытожил спасатель.
Несчастные случаи на море далеко не редкость. В марте у берегов Египта затонул батискаф с 45 россиянами на борту. Предварительно, во время подводной экскурсии судно ударилось о риф, после чего на борту произошла разгерметизация.
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