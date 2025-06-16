Унесло в море обратное течение: от чего бодибилдерша Родина погибла на Пхукете

— Сначала нужно попытаться выбраться из обратного течения. Для этого нужно плыть вдоль берега, пока течение не станет слабее. И только когда вы будете на безопасном участке, можно начинать плыть к берегу. Если сил плыть дальше нет, то главное не паниковать. Нужно стабилизировать дыхание, подтянуть ноги к груди и принять так называемую позицию поплавка, чтобы передохнуть. Еще можно попытаться привлечь внимание, например, размахивая руками. Но делать это нужно осторожно, не тратя слишком много энергии, — пояснил эксперт.