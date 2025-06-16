В Москве на станции «Марьина роща» эскалаторы и турникеты возобновили работу

«В 10:56 на станции МЦД-2 и МЦД-4 “Марьина роща” прервалась подача электроэнергии от внешнего источника. В связи с этим была приостановлена работа эскалаторов, турникетов и основного освещения. В 12:47 подача электроэнергии была возобновлена», — сказал собеседник агентства.