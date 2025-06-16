В Подмосковье мужчина напал на соседей с ножом

В ведомстве отметили, что в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир по Школьной улице в Нахабино слышны крики с просьбой о помощи. Незамедлительно прибыв на место происшествия, стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник в ходе конфликта нанес резаные раны 54-летнему соседу и его 52-летней жене. В настоящее время задержанный передан сотрудникам полиции.