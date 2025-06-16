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В Подмосковье мужчина напал на соседей с ножом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мужчина в Нахабине напал с ножом на соседей, нанеся им раны. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии по Московской области, пострадавшие госпитализированы, напавший задержан.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники красногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 33-летнего жителя Нахабино, который ударил ножом двоих соседей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир по Школьной улице в Нахабино слышны крики с просьбой о помощи. Незамедлительно прибыв на место происшествия, стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник в ходе конфликта нанес резаные раны 54-летнему соседу и его 52-летней жене. В настоящее время задержанный передан сотрудникам полиции.