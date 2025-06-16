15-летний парень угнал «Приору» у 67-летней жительницы Тольятти

Это произошло в Автозаводском районе города. На подростка завели уголовное дело, на его мать — административное, объяснили в областном ГУ МВД.
Пропажу своего авто заметила 67-летняя местная. Обо всем рассказала правоохранителям. Далее уточнила цвет, номер и особые приметы «Приоры». Позже полицейские осмотрели парковку и поговорили с потенциальными очевидцами.
Также взглянули на записи с камер наблюдения. После предположили, что за угоном стоит 15-летний парень. Его задержали. Сознался. Подчеркнул: на чужой незапертой легковушке хотел добраться до дома.
До этого писали, что житель Самарской области угнал «четверку» и стащил металлолом у пенсионерки.
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