Volvo оседлала KIA в массовой аварии на Новоприозерском шоссе

«Тормозить начали перед ними», — объяснил, как «Вольво» и «КИА» оказались в таком положении, очевидец Владимир. По его словам, участниками аварии стали чуть меньше десяти человек, в том числе мать с ребенком. Очевидцы дали им воды и сняли клеммы вместе с инспекторами ДПС, которые уже были на месте, оформляя другое ДТП,