Volvo оседлала KIA в массовой аварии на Новоприозерском шоссе

Днем 16 июня на 6-м километре автодороги А-121 «Сортавала» столкнулись пять легковых автомобилей, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что KIA с псковскими номерами буквально залезла под Volvo.
«Тормозить начали перед ними», — объяснил, как «Вольво» и «КИА» оказались в таком положении, очевидец Владимир. По его словам, участниками аварии стали чуть меньше десяти человек, в том числе мать с ребенком. Очевидцы дали им воды и сняли клеммы вместе с инспекторами ДПС, которые уже были на месте, оформляя другое ДТП,
По информации дорожного управления, в результате аварии пострадал один человек — у него легкие травмы. Движение по трассе в сторону Петербурга сейчас затруднено. По данным «Яндекс. Пробок», затор растянулся почти на 4 километра.