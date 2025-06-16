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Молдавский футболист скончался на отдыхе в Турции: У 33-летнего спортсмена остановилось сердце

Футбольный клуб «Дачия Буюканы» сообщил о смерти своего воспитанника и бывшего игрока — полузащитника Андриана Апостола.

Источник: Dacia Buiucani

Футбольный клуб «Дачия Буюканы» сообщил о смерти своего воспитанника и бывшего игрока — полузащитника Андриана Апостола. Ему было 33 года.

Футболист находился в отпуске в Турции. Вероятной причиной смерти называют остановку сердца.

Андрей Апостол родился в 1992 году в Кишинёве. Выступал на позиции опорного полузащитника.

В разные годы играл за клубы молдавского чемпионата, среди которых: дубль «Дачии Буюкань», «Динамо-Авто», «Спикул», «Сперанца», «Академия» и «Сперанис».

В составе сборной Молдовы U21 провел два матча.

ФК «Дачия Буюкань» выразил соболезнования родным и близким футболиста.

Соболезнования родным Андриана от «КП» в Молдове.