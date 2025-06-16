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Житель Нахабино набросился с ножом на соседей, потому что они его затопили

В Нахабино 33-летний мужчина устроил резню после того, как его квартира была затоплена соседями. По данным Росгвардии, он нанёс ножевые ранения 54-летнему мужчине и его супруге. Правоохранители задержали злоумышленника на месте, супруги госпитализированы в Красногорскую больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщило Управление Росгвардии по Московской области, сотрудниками Красногорского отдела вневедомственной охраны задержан 33-летний житель Нахабино, подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум соседям.

В правоохранительные органы поступило сообщение о криках о помощи из одной из квартир на улице Школьная. По прибытии на место сотрудники выяснили, что мужчина нанес ножевые ранения 54-летнему соседу и его 52-летней жене.

По предварительным данным, причиной конфликта стало затопление квартиры подозреваемого.

Нападавшего задержали прямо на месте преступления и доставили в отдел полиции. Раненых супругов оперативно госпитализировали в Красногорскую городскую больницу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.