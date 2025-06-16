Житель Нахабино набросился с ножом на соседей, потому что они его затопили

Как сообщило Управление Росгвардии по Московской области, сотрудниками Красногорского отдела вневедомственной охраны задержан 33-летний житель Нахабино, подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум соседям.
В правоохранительные органы поступило сообщение о криках о помощи из одной из квартир на улице Школьная. По прибытии на место сотрудники выяснили, что мужчина нанес ножевые ранения 54-летнему соседу и его 52-летней жене.
По предварительным данным, причиной конфликта стало затопление квартиры подозреваемого.
Нападавшего задержали прямо на месте преступления и доставили в отдел полиции. Раненых супругов оперативно госпитализировали в Красногорскую городскую больницу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.