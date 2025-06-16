Житель Нахабино набросился с ножом на соседей, потому что они его затопили

В Нахабино 33-летний мужчина устроил резню после того, как его квартира была затоплена соседями. По данным Росгвардии, он нанёс ножевые ранения 54-летнему мужчине и его супруге. Правоохранители задержали злоумышленника на месте, супруги госпитализированы в Красногорскую больницу.