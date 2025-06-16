Экс-директор управления капстроительства получила взятку на квартиру

По словам Сергея Микова, он осознавал, что дает взятку за общее покровительство, но 1,5 млн руб. из полученных денег Ирина Чиркова вернула. «Под общим покровительством я понимал, что Чиркова “пинками” заставляла сотрудников управления техзаказчика и проектировщиков что-то делать. Она выступала буфером между мэрией и мной», — цитирует ресурс подсудимого. Господин Миков отметил, что после передачи взятки условия работы «Треста № 6» в части взаимодействия с управлением техзаказчика стали более комфортными.