В Краснодаре осудят обвиняемую в истязании детей воспитательницу

Следствие установило, что с декабря 2024 года по март 2025 года 45-летняя женщина систематически применяла физическую силу к ребятам из младшей группы детского сада: толкала их, хватала за одежду, волосы и конечности, а также бросала на пол. Эти действия причиняли детям физические и психические страдания.