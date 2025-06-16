В Краснодаре осудят обвиняемую в истязании детей воспитательницу

В Краснодаре осудят обвиняемую в истязании детей бывшую воспитательницу, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что с декабря 2024 года по март 2025 года 45-летняя женщина систематически применяла физическую силу к ребятам из младшей группы детского сада: толкала их, хватала за одежду, волосы и конечности, а также бросала на пол. Эти действия причиняли детям физические и психические страдания.
Дело завершено, обвинительно заключение утверждено, в ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в соцсетях появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как сотрудница дошкольного учреждения жестоко обращалась с детьми, волочила их за руки, и одну из девочек грубо заставляла лечь с одной кровати на другую.