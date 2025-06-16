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Прокуратура Крыма заинтересовалась пожаром, где погибли три человека

Прокуратура республики контролирует установление обстоятельств пожара в Симеизе, в результате которого погибли три человека.

Прокуратура Крыма заинтересовалась пожаром, где погибли три человека, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

По предварительной информации, пожар произошел в жилом доме по улице Баранова в поселке Симеиз.

После того, как пламя потушили, в доме нашли тела трех человек. Обстоятельства произошедшего и причины пожара устанавливаются.

Напомним, после пожара в трехэтажном частном доме в Ялте нашли троих погибших. Трехэтажный частный дом загорелся ночью в Симеизе. Возгорание вещей произошло на первом этаже.

Мы писали, СКР разбирается в причинах пожара с тремя погибшими в Ялте. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Личности двоих установили — это 57-летний местный житель, и его 33-летний сын. Личность третьего погибшего устанавливается.