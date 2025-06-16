Прокуратура Крыма заинтересовалась пожаром, где погибли три человека

Мы писали, СКР разбирается в причинах пожара с тремя погибшими в Ялте. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Личности двоих установили — это 57-летний местный житель, и его 33-летний сын. Личность третьего погибшего устанавливается.