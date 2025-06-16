Прокуратура Крыма заинтересовалась пожаром, где погибли три человека, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
По предварительной информации, пожар произошел в жилом доме по улице Баранова в поселке Симеиз.
После того, как пламя потушили, в доме нашли тела трех человек. Обстоятельства произошедшего и причины пожара устанавливаются.
Напомним, после пожара в трехэтажном частном доме в Ялте нашли троих погибших. Трехэтажный частный дом загорелся ночью в Симеизе. Возгорание вещей произошло на первом этаже.
Мы писали, СКР разбирается в причинах пожара с тремя погибшими в Ялте. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Личности двоих установили — это 57-летний местный житель, и его 33-летний сын. Личность третьего погибшего устанавливается.