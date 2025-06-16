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Две нелегальные заправки раскрыли в Ростовской области

В Ростовской области выявили незаконную продажу дизеля и сжиженного газа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время рейда выявили две нелегальные заправки, на которых продавали дизельное топливо и сжиженный газ. Об этом сообщает интернет-портал МВД Медиа.

Одну незаконную точку раскрыли на территории Октябрьского района, вблизи трассы М-4 «Дон». В этом случае индивидуальный предприниматель торговал соляркой. Машины на площадке заправлялись с использованием оборудования кустарного производства и с нарушениями пожарной безопасности.

Второй точкой незаконной продажи оказалась автомобильная газозаправочная станция в Неклиновском районе. Деятельность этой АГЗС велась без специальной лицензии.

Подобные нарушения угрожают безопасности людей, поэтому все собранные во время проверки материалы направили в Ростехнадзор для принятия мер реагирования.

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