СК: Житель Крыма убил бывшую тещу, отомстив ей за развод

Как уже писала «РГ», мужчина напал на прохожую с ребенком и нанес ей смертельное ножевое ранение. Как оказалось, убитая — бывшая теща подозреваемого. Их встреча на улице не была случайной, полагают следователи. Подозреваемый около года назад развелся, и его экс-супруга с шестью детьми уехала на дачу к маме в Балаклавский район. Мужчина тяжело переживал разрыв и обвинял таком исходе тещу.