СК: Житель Крыма убил бывшую тещу, отомстив ей за развод

Как уже писала «РГ», мужчина напал на прохожую с ребенком и нанес ей смертельное ножевое ранение. Как оказалось, убитая — бывшая теща подозреваемого. Их встреча на улице не была случайной, полагают следователи. Подозреваемый около года назад развелся, и его экс-супруга с шестью детьми уехала на дачу к маме в Балаклавский район. Мужчина тяжело переживал разрыв и обвинял таком исходе тещу.
Утром в понедельник мужчина выследил женщину, которая с 4-летним внуком пошла в магазин. Неадекват зарезал бывшую тещу на глазах ребенка, потом попытался убежать, но был задержан очевидцами. Мальчика передали маме, детям ничто не угрожает. Против мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.