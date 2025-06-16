Мужчина, обвиняемый в убийстве 23-летнего жителя Ишимбая, скоро предстанет перед судом

В башкирском городе Ишимбай Следственный комитет завершил расследование дела против 36-летнего Армана Галустяна, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном ношении оружия. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Трагедия, из-за которой будут судить ишимбайца, произошла весной прошлой года — 6 апреля. По данным следствия, в декабре 2023-го мужчина незаконно приобрел пистолет. Спустя несколько месяцев в кафе между ним и двумя компаниями вспыхнул конфликт, переросший в драку.
В ходе потасовки Галустян целясь в своего оппонента, выстрелил, но промахнулся: пуля смертельно ранила 23-летнего Данила Рахимкулова, который в конфликте никак не участвовал. Молодой человек скончался на следующий день в больнице.
После происшествия Арман Галустян скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в Волгоградской области, когда он направлялся в Ростов-на-Дону. Сейчас мужчина находится под стражей.
— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.