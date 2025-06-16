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Мужчина, обвиняемый в убийстве 23-летнего жителя Ишимбая, скоро предстанет перед судом

Жителя Башкирии осудят за убийство в кафе 23-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Ишимбай Следственный комитет завершил расследование дела против 36-летнего Армана Галустяна, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном ношении оружия. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Трагедия, из-за которой будут судить ишимбайца, произошла весной прошлой года — 6 апреля. По данным следствия, в декабре 2023-го мужчина незаконно приобрел пистолет. Спустя несколько месяцев в кафе между ним и двумя компаниями вспыхнул конфликт, переросший в драку.

В ходе потасовки Галустян целясь в своего оппонента, выстрелил, но промахнулся: пуля смертельно ранила 23-летнего Данила Рахимкулова, который в конфликте никак не участвовал. Молодой человек скончался на следующий день в больнице.

После происшествия Арман Галустян скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в Волгоградской области, когда он направлялся в Ростов-на-Дону. Сейчас мужчина находится под стражей.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СК.

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