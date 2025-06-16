В Саратовской области 15 детей остаются в больнице после отравления в лагере

После массового отравления в лагере в Марксе Саратовской области в больнице остаются 15 детей. Об этом рассказал ТАСС замглавы регионального Минздрава Денис Грайфер. По его словам, самочувствие детей удовлетворительное. Также ведется наблюдение за контактными лицами.