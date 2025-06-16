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В Новосибирске маршрутка с пассажирами попала в ДТП

ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска.

Сегодня в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием маршрутки № 18. В 13.27 на улице Забалуева, 51/2 столкнулись два авто.

По предварительным данным, 61-летний мужчина, которые управлял маршруткой, врезался в движущийся впереди Opel Astra, который притормозил, чтобы повернуть.

В момент аварии в салоне маршрутного такси ехали семь пассажиров. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

«В результате ДТП пострадал четырехлетний мальчик. Его увезли в больницу», — прокомментировали в ГАИ Новосибирска.