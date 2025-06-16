Тонны насвая на 25 млн тенге сожгли в Астане

Как рассказали 16 июня 2025 года в пресс-службе столичного акимата, всего было изъято 5 тонн насвая на сумму свыше 25 миллионов тенге.
Сожгли изъятое вещество на территории производственной базы.
Весь объем вещества уничтожен на специализированной установке для утилизации медицинских отходов, которая единственная в Казахстане внесена в реестр «зеленых» технологий и оборудования НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». Соответственно, вред для экологии от термического уничтожения некурительных смесей (насвая)отсутствует. За процессом наблюдала специальная комиссия.
В рамках рейдовых мероприятий проверили свыше 500 торговых точек в шести районах столицы. Сотрудники Департамента полиции совместно с районными акиматами выявили свыше 100 фактов продажи некурительных табачных изделий, вся продукция была изъята и нарушители привлечены к административной ответственности.
Акция по уничтожению насвая прошла в рамках реализации нарратива «Закон и порядок» и масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка».