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Тонны насвая на 25 млн тенге сожгли в Астане

В Астане уничтожили насвай, конфискованный полицейскими и сотрудниками райакиматов во время рейдов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акимат Астаны

Как рассказали 16 июня 2025 года в пресс-службе столичного акимата, всего было изъято 5 тонн насвая на сумму свыше 25 миллионов тенге.

Сожгли изъятое вещество на территории производственной базы.

Весь объем вещества уничтожен на специализированной установке для утилизации медицинских отходов, которая единственная в Казахстане внесена в реестр «зеленых» технологий и оборудования НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». Соответственно, вред для экологии от термического уничтожения некурительных смесей (насвая)отсутствует. За процессом наблюдала специальная комиссия.

отметили в акимате

В рамках рейдовых мероприятий проверили свыше 500 торговых точек в шести районах столицы. Сотрудники Департамента полиции совместно с районными акиматами выявили свыше 100 фактов продажи некурительных табачных изделий, вся продукция была изъята и нарушители привлечены к административной ответственности.

Акция по уничтожению насвая прошла в рамках реализации нарратива «Закон и порядок» и масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка».