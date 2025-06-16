Тонны насвая на 25 млн тенге сожгли в Астане

Весь объем вещества уничтожен на специализированной установке для утилизации медицинских отходов, которая единственная в Казахстане внесена в реестр «зеленых» технологий и оборудования НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». Соответственно, вред для экологии от термического уничтожения некурительных смесей (насвая)отсутствует. За процессом наблюдала специальная комиссия.