Девочка и женщина пострадали в столкновении двух автомобилей на трассе Омск-Тара

По предварительным данным 41-летний водитель автомобиля LADA Samara, ехавший по дороге Омск-Тара, в районе 205 километра врезался в автомобиль ВАЗ-2110. В результате столкновения ВАЗ вылетел в кювет и опрокинулся. Как оказалось, у водителя LADA Samara не было водительских прав.