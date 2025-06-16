Девочка и женщина пострадали в столкновении двух автомобилей на трассе Омск-Тара

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
По предварительным данным 41-летний водитель автомобиля LADA Samara, ехавший по дороге Омск-Тара, в районе 205 километра врезался в автомобиль ВАЗ-2110. В результате столкновения ВАЗ вылетел в кювет и опрокинулся. Как оказалось, у водителя LADA Samara не было водительских прав.
В результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа — женщина и девочка, чьи личности сейчас устанавливаются. Окончательно все обстоятельства происшествия установят в ходе дальнейшей проверки.