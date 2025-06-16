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На окраине Черняховска нашли свалку медикаментов

Несколько мешков отходов обнаружил местный житель.

Источник: соцсети

В Черняховске в районе старого гусевского шоссе обнаружили свалку медицинских препаратов: ампул, таблеток, пузырьков с содержимым. Об этом сообщает «Новый Черняховск» со ссылкой на очевидца.

По словам местного жителя, в лесу, при повороте налево за Петровским, недалеко от пожарного водоема кто-то выбросил 5 полных мешков с медпрепаратами. Часть высыпана на землю.

Главврач ЦРБ Черняховска Виктор Гродницкий уже прокомментировал находку и заявил, что сотрудники больницы непричастны к выбросу медотходов.

По его словам, у медучреждения есть договор с компанией, которая занимается профессиональной утилизацией медицинских отходов.

Дальнейшая судьба свалки неизвестна.