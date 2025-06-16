На окраине Черняховска нашли свалку медикаментов

В Черняховске в районе старого гусевского шоссе обнаружили свалку медицинских препаратов: ампул, таблеток, пузырьков с содержимым. Об этом сообщает «Новый Черняховск» со ссылкой на очевидца.
По словам местного жителя, в лесу, при повороте налево за Петровским, недалеко от пожарного водоема кто-то выбросил 5 полных мешков с медпрепаратами. Часть высыпана на землю.
Главврач ЦРБ Черняховска Виктор Гродницкий уже прокомментировал находку и заявил, что сотрудники больницы непричастны к выбросу медотходов.
По его словам, у медучреждения есть договор с компанией, которая занимается профессиональной утилизацией медицинских отходов.
Дальнейшая судьба свалки неизвестна.