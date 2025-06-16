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Press TV: в Иране обнаружили израильские комплексы Spike

ТЕГЕРАН, 16 июня. /ТАСС/. Спецслужбы Ирана обнаружили противотанковые ракетные комплексы Spike на дистанционном управлении, размещенные агентами Израиля на территории исламской республики. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Источник: AP 2024

По его данным, комплексы Spike, оснащенные системами дистанционного контроля и управления через интернет, предназначались для подавления средств противовоздушной обороны Ирана. Телеканал не указывает, где конкретно были расположены израильские вооружения.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.