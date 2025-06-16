Жителя Новочеркасска задержали за публичное оправдание терроризма

В Ростовской области за публичное оправдание деятельности террористической организации задержали 30-летнего жителя Новочеркасска. Мужчину взяли под стражу, возбуждено дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом 16 июня сообщили пресс-службы донского управления МВД и СУ СК России по региону.