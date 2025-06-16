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Жителя Новочеркасска задержали за публичное оправдание терроризма

В Ростовской области задержали мужчину, оправдывавшего деятельность террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за публичное оправдание деятельности террористической организации задержали 30-летнего жителя Новочеркасска. Мужчину взяли под стражу, возбуждено дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом 16 июня сообщили пресс-службы донского управления МВД и СУ СК России по региону.

По данным полиции, экстремист с помощью мессенджера разместил в открытом доступе фото- и текстовые материалы, оправдывающие преступную деятельность вооруженного формирования, координируемого украинскими спецслужбами.

— Публикации размещались на канале, администрируемом неонацистскими боевиками, — говорится в информации МВД.

Сейчас ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства совершенного преступления.

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