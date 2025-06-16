Эвакуировали сотни людей: пожарная тревога прогремела в уфимском торговом центре

Сегодня днем, 16 июня, в Уфе в торговом центре «Мир» сработала пожарная тревога. На место были направлены сотрудники МЧС России, которые провели обследование всех помещений.
Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, сигнализация сработала в кафе на первом этаже во время приготовления пищи. Признаков возгорания или задымления специалисты не обнаружили.
До прибытия спасателей из комплекса эвакуировались около 600 посетителей, среди которых было 60 детей.
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