Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из Внуково

В сообщении отмечается, что воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт после взлета. В Батуми пассажиров доставил резервный борт авиакомпании. В ряде СМИ появилась информация, что неисправностью стал оторвавшийся капот правого двигателя. На момент выхода новости в «Азимуте» не подтвердили информацию о причине возвращения самолета в аэропорт.