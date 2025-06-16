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Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из Внуково

Самолет ростовской авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Внуково в Батуми, не смог добраться в пункт назначения из-за «технической неисправности». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт после взлета. В Батуми пассажиров доставил резервный борт авиакомпании. В ряде СМИ появилась информация, что неисправностью стал оторвавшийся капот правого двигателя. На момент выхода новости в «Азимуте» не подтвердили информацию о причине возвращения самолета в аэропорт.