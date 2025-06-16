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Двое взрослых и ребенок погибли на водоемах Ростовской области за неделю

Три смертельных случая на воде произошло в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На водоемах Ростовской области с 9 по 15 июня утонули три человека, в том числе ребенок. Об этом говорится в сводке регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

— Из водоемов в Ростове-на-Дону и Неклиновском районе подняли тела трех человек, погибших по неизвестным причинам. В Каменске-Шахтинском утонул ребенок. По этим случаям ведутся следственные действия, — сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Четыре человека были спасены на водоемах.

Добавим, также за прошедшую неделю спасатели ДПЧС участвовали в тушении 51 ландшафтного пожара (общая площадь возгораний составила более пяти гектаров) и в ликвидации последствий десяти ДТП. На месте дорожных аварий помощь получили 24 человека.

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