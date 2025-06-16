Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за водителя без прав на дороге в Омской области пострадали женщина и ребенок

ДТП произошло в Большереченском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 июня, около 15:30 на дороге Омск—Тара по вине водителя без прав случилось крупное ДТП с пострадавшими.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, 41-летний мужчина вопреки требованиям закона сел за руль автомобиля «Лада Самара». На 205 км дороги в Большереченском районе водитель без прав врезался в другой автомобиль ВАЗ-2110. В результате ВАЗ вылетел с дороги, съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали пассажиры последнего автомобиля — женщина и девочка. Они доставлены в больницу, личности пострадавших устанавливаются.

Проверка по факту ЧП пока продолжается.