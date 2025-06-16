Из-за водителя без прав на дороге в Омской области пострадали женщина и ребенок

Сегодня, 16 июня, около 15:30 на дороге Омск—Тара по вине водителя без прав случилось крупное ДТП с пострадавшими.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, 41-летний мужчина вопреки требованиям закона сел за руль автомобиля «Лада Самара». На 205 км дороги в Большереченском районе водитель без прав врезался в другой автомобиль ВАЗ-2110. В результате ВАЗ вылетел с дороги, съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали пассажиры последнего автомобиля — женщина и девочка. Они доставлены в больницу, личности пострадавших устанавливаются.
Проверка по факту ЧП пока продолжается.