Из-за водителя без прав на дороге в Омской области пострадали женщина и ребенок

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, 41-летний мужчина вопреки требованиям закона сел за руль автомобиля «Лада Самара». На 205 км дороги в Большереченском районе водитель без прав врезался в другой автомобиль ВАЗ-2110. В результате ВАЗ вылетел с дороги, съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали пассажиры последнего автомобиля — женщина и девочка. Они доставлены в больницу, личности пострадавших устанавливаются.