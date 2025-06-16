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Уголовное дело возбудили после падения лифта с ребенком внутри в Петербурге

Инцидент произошел на проспекте Наставников.

В Петербурге ГСУ СК России возбудил уголовное дело после падения лифта в многоэтажном здании на проспекте Наставников. Об этом сообщает 78.ru.

Это случилось 15 июня. О ситуации рассказала пострадавшая Ирина, она была внутри кабинки с дочкой. Дверь закрылась, вскоре все затряслось и начало падать. Женщину и девочку било о стенки из стороны в сторону.

На место приехали аварийные службы. Специалисты провели техобслуживание. По их словам, никаких технических неисправностей в лифте нет.

Дело открыли по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Будет установлен, что ответственен за обслуживание лифта в этом конкретном доме.