В Серпухове женщина убила ножом ревновавшего сожителя

Управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что 25-летней жительнице Серпухова предъявлено обвинение в убийстве её 36-летнего сожителя.
Причиной конфликта стала ревность мужчины. Нетрезвая женщина нанесла мужчине ножевые ранения в голову, туловище и бедро, после чего сама вызвала скорую помощь.
Мужчину доставили в больницу, но от полученных травм он скончался. На месте нашли нож, которым она наносила удары.
Во время допроса подозреваемая призналась в убийстве и заявила, что сожалеет о случившемся.Суд отправил обвиняемую под арест по просьбе следствия.