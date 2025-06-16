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В Серпухове женщина убила ножом ревновавшего сожителя

В Серпухове произошло трагическое ЧП: 25-летняя женщина, находясь в нетрезвом виде, нанесла своему 36-летнему сожителю множественные ножевые ранения в голову, туловище и бедро. Причиной стало недоверие и ревность. После преступления она сама вызвала скорую, но мужчина скончался в больнице.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что 25-летней жительнице Серпухова предъявлено обвинение в убийстве её 36-летнего сожителя.

Причиной конфликта стала ревность мужчины. Нетрезвая женщина нанесла мужчине ножевые ранения в голову, туловище и бедро, после чего сама вызвала скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу, но от полученных травм он скончался. На месте нашли нож, которым она наносила удары.

Во время допроса подозреваемая призналась в убийстве и заявила, что сожалеет о случившемся.Суд отправил обвиняемую под арест по просьбе следствия.