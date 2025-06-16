В Серпухове женщина убила ножом ревновавшего сожителя

В Серпухове произошло трагическое ЧП: 25-летняя женщина, находясь в нетрезвом виде, нанесла своему 36-летнему сожителю множественные ножевые ранения в голову, туловище и бедро. Причиной стало недоверие и ревность. После преступления она сама вызвала скорую, но мужчина скончался в больнице.