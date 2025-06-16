В порту Гамбурга изъяли почти 600 кг кокаина на сумму около €24 млн

Газета The Independent 29 мая сообщила, что в Нидерландах в партии жевательных конфет Happy Cola F! ZZ от Haribo был обнаружен каннабис. Наркотик обнаружили после того, как члены одной семьи в Нидерландах почувствовали головокружение после употребления конфет и заявили об этом в полицию. Причина появления каннабиса в конфетах неизвестна.