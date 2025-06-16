В порту Гамбурга изъяли почти 600 кг кокаина на сумму около €24 млн

По данным ведомства, наркотики были обнаружены в контейнере с фруктами из Южной Америки, на одной из паллет. Проверка прошла после целенаправленного сигнала от властей Доминиканской Республики.
Задержаний пока не производилось, однако следствие видит возможную связь с делом конца 2024 года в Саксонии. Тогда в городе Гримма в ящиках с бананами нашли 590 кг кокаина. Полицию вызвал сам предприниматель, заметив подозрительные упаковки.
«Успешное международное сотрудничество играет важную роль в борьбе с наркопреступностью — и в этом случае оно позволило добиться значительных результатов», — заявил начальник гамбургской таможенной службы Нильс Гертнер.
Уточняется, что ведомство Гертнера проводит дальнейшие расследования по поручению прокуратуры Гамбурга.
Газета The Independent 29 мая сообщила, что в Нидерландах в партии жевательных конфет Happy Cola F! ZZ от Haribo был обнаружен каннабис. Наркотик обнаружили после того, как члены одной семьи в Нидерландах почувствовали головокружение после употребления конфет и заявили об этом в полицию. Причина появления каннабиса в конфетах неизвестна.