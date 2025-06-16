Два человека пострадали в лобовой аварии в Тольятти 16 июня

В Тольятти 16 июня произошла лобовая авария, в которой пострадали два человека. О подробностях рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. ДТП произошло около 15.20 на Комсомольском шоссе.
— У световой опоры автомобиль Toyota под управлением мужчины 1974 года рождения выехал на полосу встречного движения, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.
После этого иномарка столкнулась с автомобилем Honda, которым управлял мужчина 1981 года рождения. Водитель Honda и пассажир второго автомобиля получили травмы и обратились за медицинской помощью. Полицейские работают на месте аварии.
Также в Ставропольском районе пассажирка иномарки попала под колеса машины, а в Самаре пешеход попал в реанимацию после того, как его сбил автомобиль.