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Два человека пострадали в лобовой аварии в Тольятти 16 июня

В Тольятти произошло ДТП с пострадавшими.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 16 июня произошла лобовая авария, в которой пострадали два человека. О подробностях рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. ДТП произошло около 15.20 на Комсомольском шоссе.

— У световой опоры автомобиль Toyota под управлением мужчины 1974 года рождения выехал на полосу встречного движения, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.

После этого иномарка столкнулась с автомобилем Honda, которым управлял мужчина 1981 года рождения. Водитель Honda и пассажир второго автомобиля получили травмы и обратились за медицинской помощью. Полицейские работают на месте аварии.

Также в Ставропольском районе пассажирка иномарки попала под колеса машины, а в Самаре пешеход попал в реанимацию после того, как его сбил автомобиль.