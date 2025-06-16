Экс-проректору ПИМУ Сергею Савелову дали три года колонии за взятку

Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Следствие установило, что с 2017 по 2019 год осужденный получил от представителя организации 550 000 рублей. За это Сергей Савелов помог компании выиграть на аукционах, которые проводил университет.
Суд назначил бывшему проректору наказание в виде лишения свободы на три года в колонии строгого режима и штраф в размере 2,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области выявили 139 случаев взяточничества. Средний размер незаконного вознаграждения составил 407,8 тысячи рублей.