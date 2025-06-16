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Экс-проректору ПИМУ Сергею Савелову дали три года колонии за взятку

Бывшего проректора Приволжского медуниверситета Сергея Савелова признали виновным в получении взятки.

Источник: СКР

Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствие установило, что с 2017 по 2019 год осужденный получил от представителя организации 550 000 рублей. За это Сергей Савелов помог компании выиграть на аукционах, которые проводил университет.

Суд назначил бывшему проректору наказание в виде лишения свободы на три года в колонии строгого режима и штраф в размере 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области выявили 139 случаев взяточничества. Средний размер незаконного вознаграждения составил 407,8 тысячи рублей.