В Индии установлены личности 87 жертв авиакатастрофы

Самолет Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Из пассажиров выжил только один человек. Самолет упал на общежитие медицинского колледжа. В результате погибли еще 33 человека, включая местных жителей и студентов.