В Индии установлены личности 87 жертв авиакатастрофы

Самолет Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Из пассажиров выжил только один человек. Самолет упал на общежитие медицинского колледжа. В результате погибли еще 33 человека, включая местных жителей и студентов.
После катастрофы Министерство авиации Индии распорядилось проверить все самолеты Boeing-787 с двигателем GEnx — таким же был оборудован разбившийся лайнер. Кроме того, по данным NDTV, индийские власти рассмотрели вариант полной приостановки полетов этих воздушных судов.