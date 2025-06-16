Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красном Сулине руководителя учреждения заподозрили в получении взятки

Начальник муниципального учреждения попал под следствие в Красном Сулине.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине начальника одного из муниципальных районных бюджетных учреждений заподозрили в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемый якобы неоднократно требовал от подчиненных часть денег из их зарплат и ежемесячных дополнительных выплат. Начальник объяснял это платой за общее покровительство и попустительство по службе.

— Опасаясь негативного отношения к себе со стороны работодателя, сотрудники учреждения с июня 2023 по апрель 2024 года передали более 180 тысяч рублей, — отметили в СК.

К этому моменту подозреваемого взяли под стражу. Параллельно ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего, а также иные эпизоды нарушения закона.

Подпишись на нас в Telegram.