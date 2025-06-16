В Красном Сулине руководителя учреждения заподозрили в получении взятки

В Красном Сулине начальника одного из муниципальных районных бюджетных учреждений заподозрили в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, подозреваемый якобы неоднократно требовал от подчиненных часть денег из их зарплат и ежемесячных дополнительных выплат. Начальник объяснял это платой за общее покровительство и попустительство по службе.
— Опасаясь негативного отношения к себе со стороны работодателя, сотрудники учреждения с июня 2023 по апрель 2024 года передали более 180 тысяч рублей, — отметили в СК.
К этому моменту подозреваемого взяли под стражу. Параллельно ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего, а также иные эпизоды нарушения закона.
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