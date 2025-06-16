Петербуржец надышался пылью при чистке пылесоса и попал в больницу

В Петербурге 20-летний молодой человек попал в больницу после того, как почистил пылесос и надышался пылью. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Мать потребовала от 20-летнего сына навести порядок в комнате. В ходе уборки он решил почистить пылесос, надышался пылью и едва не потерял сознание.
Увидев кровь изо рта и носа сына, мать немедленно вызвала скорую. Парня госпитализировали с травмами слизистых оболочек. Ему предстоит провести в больнице минимум две недели для профилактики пневмонии и снижения других возможных осложнений.