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Петербуржец надышался пылью при чистке пылесоса и попал в больницу

Необычная причина госпитализации в Петербурге: 20-летний парень попал в больницу после того, как почистил пылесос и вдохнул слишком много пыли.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге 20-летний молодой человек попал в больницу после того, как почистил пылесос и надышался пылью. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Мать потребовала от 20-летнего сына навести порядок в комнате. В ходе уборки он решил почистить пылесос, надышался пылью и едва не потерял сознание.

Увидев кровь изо рта и носа сына, мать немедленно вызвала скорую. Парня госпитализировали с травмами слизистых оболочек. Ему предстоит провести в больнице минимум две недели для профилактики пневмонии и снижения других возможных осложнений.