В Ташкенте женщину арестовали на 10 суток за многолетнюю неуплату алиментов

Исполнительный документ, обязывающий её выплачивать алименты в пользу детского дома, поступил в органы Бюро принудительного исполнения ещё в 2021 году. Однако за всё это время женщина не перевела ни одного сума. Сумма долга росла с каждым месяцем и к 1 июня 2025 года достигла 57,2 млн сумов.
Судебные исполнители неоднократно вызывали женщину для разъяснений, но она игнорировала повестки. Более того, женщина планировала выезд за границу, но была остановлена в аэропорту: ей запретили покидать территорию страны из-за долга по алиментам.
В ходе принудительных мер также было установлено, что по месту регистрации она не проживает, а принадлежащего ей имущества обнаружено не было.
16 июня суд постановил назначить женщине административный арест сроком на 10 суток за уклонение от уплаты алиментов. Однако это не освобождает её от долга — сумма задолженности остаётся в силе, и она обязана её выплатить.