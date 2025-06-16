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В Ташкенте женщину арестовали на 10 суток за многолетнюю неуплату алиментов

Vaib.uz (Узбекистан. 16 июня). В Ташкенте мать троих несовершеннолетних детей была приговорена к административному аресту сроком на 10 суток за то, что в течение пяти лет не выплачивала алименты. Все трое её детей находятся в детском доме № 22, и все эти годы женщина игнорировала свои родительские обязанности.

Источник: Vaib.Uz

Исполнительный документ, обязывающий её выплачивать алименты в пользу детского дома, поступил в органы Бюро принудительного исполнения ещё в 2021 году. Однако за всё это время женщина не перевела ни одного сума. Сумма долга росла с каждым месяцем и к 1 июня 2025 года достигла 57,2 млн сумов.

Судебные исполнители неоднократно вызывали женщину для разъяснений, но она игнорировала повестки. Более того, женщина планировала выезд за границу, но была остановлена в аэропорту: ей запретили покидать территорию страны из-за долга по алиментам.

В ходе принудительных мер также было установлено, что по месту регистрации она не проживает, а принадлежащего ей имущества обнаружено не было.

16 июня суд постановил назначить женщине административный арест сроком на 10 суток за уклонение от уплаты алиментов. Однако это не освобождает её от долга — сумма задолженности остаётся в силе, и она обязана её выплатить.