В Ташкенте женщину арестовали на 10 суток за многолетнюю неуплату алиментов

Исполнительный документ, обязывающий её выплачивать алименты в пользу детского дома, поступил в органы Бюро принудительного исполнения ещё в 2021 году. Однако за всё это время женщина не перевела ни одного сума. Сумма долга росла с каждым месяцем и к 1 июня 2025 года достигла 57,2 млн сумов.