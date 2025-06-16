Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного ТВ

Агентство публикует видео прямого эфира, во время которого была совершена атака. Tasnim передает, что ведущая IRIB Сахар Эмами, которая вела трансляцию в момент атаки, вернулась в прямой эфир. Трансляция ведется из других студий. Tasnim показало кадры с последствиями атаки: на них видно горящее здание.