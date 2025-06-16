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Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного ТВ

Израиль атаковал штаб-квартиру иранской государственной телерадиокомпании IRIB, трансляция прервалась на несколько минут, передает Mehr.

Агентство публикует видео прямого эфира, во время которого была совершена атака. Tasnim передает, что ведущая IRIB Сахар Эмами, которая вела трансляцию в момент атаки, вернулась в прямой эфир. Трансляция ведется из других студий. Tasnim показало кадры с последствиями атаки: на них видно горящее здание.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее выпустила предупреждение для жителей Тегерана с призывом эвакуироваться. «В ближайшие часы ЦАХАЛ будет действовать в этом районе, как он делал это в последние дни по всему Тегерану, чтобы атаковать военную инфраструктуру иранского режима», — говорится в публикации.

Вскоре после этого, как передает Ynet, министр обороны Израиля Исраэль Катц объявил: «Рупор иранской пропаганды и подстрекательства находится на пути к исчезновению. Начинается эвакуация жителей района».

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир после атаки написал в X: «Даже в самом сердце Тегерана нет иммунитета к каналу террора против Израиля».

Глава офиса российского видеоагентства Ruptly в Тегеране сообщил, что получил предупреждение о готовящемся ударе Израиля по району, где размещено бюро. Сотрудники видеоагентства успели эвакуироваться, сообщили в Ruptly.

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