Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного ТВ

Агентство публикует видео прямого эфира, во время которого была совершена атака. Tasnim передает, что ведущая IRIB Сахар Эмами, которая вела трансляцию в момент атаки, вернулась в прямой эфир. Трансляция ведется из других студий. Tasnim показало кадры с последствиями атаки: на них видно горящее здание.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее выпустила предупреждение для жителей Тегерана с призывом эвакуироваться. «В ближайшие часы ЦАХАЛ будет действовать в этом районе, как он делал это в последние дни по всему Тегерану, чтобы атаковать военную инфраструктуру иранского режима», — говорится в публикации.
Вскоре после этого, как передает Ynet, министр обороны Израиля Исраэль Катц объявил: «Рупор иранской пропаганды и подстрекательства находится на пути к исчезновению. Начинается эвакуация жителей района».
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир после атаки написал в X: «Даже в самом сердце Тегерана нет иммунитета к каналу террора против Израиля».
Глава офиса российского видеоагентства Ruptly в Тегеране сообщил, что получил предупреждение о готовящемся ударе Израиля по району, где размещено бюро. Сотрудники видеоагентства успели эвакуироваться, сообщили в Ruptly.
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